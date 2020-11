Maren Wegener tritt in Lengede wieder an, die CDU sucht noch

Im nächsten Jahr stehen am Sonntag, 12. September, die Kommunalwahlen an (Stichwahlen eventuell am 26. September). Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener (SPD) will eine zweite Runde und tritt wieder an. Die CDU kann auf Nachfrage noch keinen Namen als Gegenkandidat oder Gegenkandidatin nennen.

Fest steht: Michael Kramer (70), Chef der CDU im Rat der Gemeinde Lengede, macht es nicht noch mal. Der Vorsitzende der CDU Lengede (seit 1987) trat schon bei den Kommunalwahlen 1998 und 2006 tapfer in der traditionellen SPD-Hochburg Gemeinde Lengede bei der Bürgermeisterwahl an – jeweils vergeblich. Schon damals habe er mangels Kandidaten die Verantwortung übernommen, so Kramer auf Nachfrage unserer Zeitung.

SPD-Hochburg Lengede

Michael Kramer (70) aus Woltwiesche macht es für die CDU nicht noch einmal. Foto: Archiv / Privat

Im Jahr 2016 war wieder kein CDU-Mitglied zur Kandidatur bereit. Michael Kramer kam aus Altersgründen nicht mehr in Betracht. Die CDU präsentierte den Dipl. Betriebswirt Andreas Sadlo, Abteilungsleiter bei der Deutschen Bundesbank, als Kandidaten „mit Unterstützung der CDU“. Dieser erreichte mit 40,87 Prozent der Stimmen in Lengede mehr als einen Achtungserfolg. Gemeinde-Bürgermeisterin wurde aber eben Maren Wegener.

Die 34-Jährige teilte am Montag zu ihrer erneuten Kandidatur im nächsten Jahr unserer Zeitung mit: „Rückblickend auf meine Amtszeit seit 2016 kann ich sagen, dass ich in unserer Gemeinde Lengede in den zurückliegenden viereinhalb Jahren viel angestoßen und umgesetzt habe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.“ Deswegen freue sie sich, dass der SPD-Ortsvereinsvorstand Wert darauf lege, sie erneut als Kandidatin der SPD für das Bürgermeisteramt in Lengede vorzuschlagen.

Die CDU sucht noch/mal wieder

Bei der CDU ist man noch/wieder auf der Suche. „Unter den aktuellen gesundheitsbedingten Einschränkungen sind Parteiversammlungen schwierig durchzuführen. Nach internen Abfragen bei den aktiven CDU-Kommunalpolitikern hat sich bis jetzt noch niemand gemeldet. Mit Hilfe der Kreis- und Landespartei wird nach einem geeigneten Kandidaten gesucht“, teilt Michael Kramer zur Lengeder Gemeinde-Bürgermeisterwahl mit.

Immer weniger Bürger wollen sich aktiv einbringen

Der weist schon seit Jahren kritisch daraufhin, und stellt das auch im so langsam beginnenden Wahlkampf nicht schonend zurück, dass das Engagement der Bürger und Bürgerinnen, sich kommunalpolitisch einzubringen, auch durch Kandidatur, sehr stark rückläufig sei.

Bürgermeister nur auf Zeit gewählt

Und Michael Kramer zählt selbst auf, was wohl so abschreckend ist: „Eine Kandidatur verlangt einen hohen Zeit- und finanziellen Aufwand, denn im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind Kandidaten in der Kommunalpolitik, weitgehend auf sich allein gestellt. Für Berufstätige ist auch die Aufgabe des Berufs für die Dauer einer Wahlperiode ein großes Hindernis.“ Zudem werden auch Bürgermeister nur auf Zeit gewählt und eine reibungslose Rückkehr auf den Arbeitsplatz sei ungewiss.

Maren Wegener tritt nach 2016 im nächsten Jahr erneut als Kandidatin der SPD für das Amt der Gemeinde-Bürgermeisterin an. Foto: Archiv / Udo Starke

Maren Wegener ist bei ihrer Antwort schon eher in der Eigenwerbung und formuliert positiv: „Mein Beruf als Bürgermeisterin erfordert ein großes Maß an persönlicher Einsatzbereitschaft und lässt mich täglich die Vielfältigkeit meines Jobs erleben, wobei ich auch konstruktive kritische Stimmen als positiven Teil eines Dialoges sehr schätze!“

Angst vor den sozialen Medien

Den Beweis, mit Kritik und Diskurs umgehen zu können, ist Michael Kramer mit seiner CDU bisher nie schuldig geblieben. Aber er nennt noch ein, inzwischen auch nicht mehr ganz junges, Phänomen, dass ebenfalls negativ sei und von der Kandidatur für Orts- oder Gemeinderäten abhalte. „Man hat Sorge, in den sozialen Medien – inzwischen auch auf kommunaler Ebene – für politische Aussagen angegriffen zu werden oder sich dauernd rechtfertigen zu müssen. Außerdem will niemand für politische Entscheidungen in Land und Bund, auf die Sie keinen Einfluss haben, verantwortlich gemacht werden“, ist Michael Kramer überzeugt.

Engagement nur bei persönlicher Betroffenheit

Kommunalpolitik sei eine Langzeitarbeit für die Gemeinschaft. Verwaltungsvorlagen, mit oft umfangreichen Anlagen, werden immer komplizierter und verlangten immer höheren Zeitaufwand. „Viele wollen heute mehr Action, kurzfristige Initiativen, Projektbezogenheit, Unverbindlichkeit“, sagt Michael Kramer. Wirkliches Engagement und Interesse gebe es meistens nur bei persönlicher Betroffenheit (Schule, Haus, Freizeit). Geeignete Kandidaten seien oft auch erfolgreich im Beruf, hätten junge Familien, bauten am Privatleben. Dann sei für das Ehrenamt keine Zeit mehr.

Der Zeitplan der CDU Lengede bei der Kandidatensuche: 8.2.2021 CDU-Vorstand zu Kandidatenaufstellungen, Februar/März Jahresversammlungen der Ortsverbände zur Kandidatenaufstellung für Ortsräte und Vorschläge für Gemeinderat und Kreistag, 15.4.2021 Jahresversammlung CDU-Gemeindeverband Lengede mit Aufstellung Kandidaten und Kandidatinnen für Gemeinderat und Empfehlung für Kreistag.

Das hat die aktuelle Bürgermeisterin von Lengede in Zukunft vor

Maren Wegener skizzierte in ihrer Antwort auf die Anfrage unserer Zeitung auch, wohin die Reise gehen soll: „Wichtig für mich ist die Fortführung der bereits begonnen Entwicklungen in folgenden Bereichen: Schaffung von bezahlbaren Wohnraum, Stärkung und Ausweitung der Infrastruktur sowie die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Gemeinde Lengede. Für mich wichtige Themen für die Zukunft sind eine verstärkte Positionierung der Gemeinde Lengede im Umwelt- und Klimaschutz, wobei Zusammenschlüsse wie bei der Kooperation Hochwasserschutz Fuhse-Aue-Erse als Gemeinde im Verbund mit anderen mir ebenso wichtig sind wie unser Engagement als Kommune vor Ort. Ein weiteres Thema wird es sein, die Gemeinde Lengede digital in die Zukunft zu führen. Eines der zukunftsorientierten Themen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Förderung und Stärkung von Angeboten für junge Erwachsene.“