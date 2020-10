Bei Broistedt von Transporter angefahrener Fußgänger ist tot

Der 23-jährige Fußgänger, der, wie berichtet, am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 12.45 Uhr zwischen Broistedt und Vallstedt von einem Transporter erfasst wurde, ist am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein unbekannter dunkler Wagen zwang den Transport-Fahrer zum Ausweichen

Ein 25-jähriger Transporter-Fahrer aus Salzgitter war am 14. Oktober auf der Landesstraße 475 von Broistedt in Richtung Vallstedt unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang wurde er von einem dunklen Wagen überholt, der direkt vor dem Transporter einscherte. Um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu verhindern, wich der 25-Jährige nach links aus und erfasste dort den 23-jährigen Fußgänger aus Lengede, der am linken Fahrbahnrand in Richtung Vallstedt ging.

Der Transporter erfasste den Fußgänger und verletzte ihn lebensgefährlich

Der Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Am Dienstag erlag der Lengeder seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei Peine sucht dringend Zeugen zu dem Unfall und dem dunklen Wagen

Die Polizei sucht weiterhin dringend nach Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt auf der Strecke Broi-stedt in Richtung Vallstedt oder entgegengesetzt befunden haben. Jeder kleine Hinweis könnte die Ermittlungsarbeiten unterstützen, heißt es. Die Polizei Peine ist unter (05171) 9990 zu erreichen.

red