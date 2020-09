Warntag mit Übung in Broistedt – App NINA ging nicht richtig

Einsatz am Donnerstag auf den Straßen Broistedts. Dominik Gatermann (rechts) hält bereits das Mikrofon in der Hand, in das er vorab den Warntext spricht, der anschließend auf den Straßen Broistedts vom Band über das Warngerät abgespielt wurde. Nico Leiser (Mitte) assistiert bei der Aufnahme, Einsatzleiter Jan Kruse beobachtet seine Feuerwehr-Kameraden.