Corona – Lengeder Betriebe leiden

Der Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein. Der Virus wirft auch einen Schatten auf zahlreiche Betriebe in der Gemeinde Lengede. Wie macht sich die wirtschaftliche Lage der zahlreichen Firmen in der Krise bemerkbar? Sind Kurzarbeit oder im schlimmsten Fall sogar Kündigungen in der Planung? Wir...