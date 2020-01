Zwei Einbrecher in Lengede geben auf

Am Sonntag, gegen 21.20 Uhr, ist der Polizei ein Einbruch in der Straße „Winkel“ gemeldet worden. Zwei Männer hatten offenbar die Scheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Aus ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flohen in unbekannte Richtung.

Die Männer waren laut Zeugen mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, (05344) 915670, zu melden.