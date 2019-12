Lengeder Schüler prüfen: Wer will „Sensationsjournalismus“?

Es liest, hört und fühlt sich zunächst hart an, wenn immer wieder das Wort „Sensationsjournalismus“ fällt. Ebenso, was dieser angeblich mit der Gesellschaft macht. Denise Eschke und Daniel Kalis, Schüler der 13. Klasse der IGS Lengede, stellten die Ergebnisse ihrer Projektarbeit mit dem übergeordneten Thema „Medien in der Kritik“ unserer Zeitung exklusiv in ihrer Schule vor.

Für diese Analyse, in der es auch um die Nennung der Herkunft der Täter bei Straftaten in der Berichterstattung geht, hatten die beiden Oberstufenschüler auch den Redakteur dieses Artikels interviewt. Der durfte seine Aussagen nun in einem Video als Teil der Präsentation sehen und hören – auch das kann gefühlt hart sein, wenn man eher die andere Seite des Mikrofons gewohnt ist.

Für ihre Projektarbeit hatten Daniel Kalis und Denise Eschke unter anderem Arne Grohmann (links), Redakteur der Peiner Nachrichten, interviewt. Foto: Henrik Bode

Sind wirklich nur die schlechten Nachrichten aus Sicht der Medienmacher gute Nachrichten, weil sie sich besser bringen und vor allem verkaufen lassen? Was ist eigentlich Sensationsjournalismus? Oder: Sind Personen „nichtdeutscher Herkunft“ wirklich krimineller als die Deutschen? Ein weites Feld, dass sich die beiden IGS-Schüler vorgenommen hatten.

Verzerrung des Meinungsbildes

Im Fazit ihrer Präsentation stellen sie in Thesen fest: „Bei hauptsächlichem Konsum sensationsjournalistischer Inhalte Verzerrung des Meinungsbildes. Informationen jeglicher Art sollten immer hinterfragt werden. Berichterstattung über Personen nichtdeutscher Herkunft anhand gezeigter Beispiele mangelhaft. Personen nichtdeutscher Herkunft sind nicht krimineller – keine Pauschalisierung und Medien schüren kaum Vorurteile.“

Seriöse Recherche oder Stimmungsmache?

Sie setzen sich mit der Frage auseinander, was es mit dem Kopf macht, wenn man sich nur über bestimmte Medien und boulevardeske Formate zu sensiblen Themen informiert. Ebenso damit, dass besonders im Internet immer die Quelle zu hinterfragen ist: Wer verbreitet warum, welche Information? Steckt eine saubere Recherche dahinter oder geht es nur um plumpe Stimmungsmache oder gar Hetze?

Dass die Kriminalstatistiken es nicht hergeben, dass „der Flüchtling“ definitiv mehr Verbrechen begeht als deutsche Staatsbürger, haben Denis Eschke und Daniel Kalis schnell herausgefunden. Sie besorgten sich die Fakten unter anderem beim Statistischem Bundesamt, verarbeiteten diverse wissenschaftliche Studien.

Von der Chance zur Gefahr für Deutschland

Die IGS-Schüler analysierten auch den wahrnehmbaren Wandel in der Berichterstattung, besonders der Bild-Zeitung, beim Thema Flüchtlinge. „2015 wurden die noch als Chance gesehen, später als Gefahr für Deutschland“, stellten die beiden fest.

Vorsicht bei der Wortwahl!

Dabei tappten sie während ihrer Projektpräsentation auch mal in eine Falle, wie weiterhin einige Profis von diversen Medien: Denise Eschke und Daniel Kalis verwendeten beiläufig das Wort „Flüchtlingswelle“, obwohl die Flucht von Menschen nicht etwas ist, was 2015 wie eine Naturkatastrophe über Deutschland kam. Aber das ist womöglich eine Folge der intensiven Analyse der zahlreichen geschriebenen und von den Schülern analysierten Artikel zum Thema Flüchtlinge.

Bei der Nennung der Herkunft von Straftätern in der Berichterstattung gingen die IGS-Schüler auch auf den „Pressekodex“ ein, der in seiner Ziffer 12.1 Journalisten Empfehlungen gibt und Praxisbeispiele auflistet.

Wer die Oma beklaut hat, ist erstmal egal

In dem Video zur Projektarbeit von Denise Eschke und Daniel Kalis erläutert der Autor dieses Artikels: „Ob Jussuf, Mohammed, Antonio oder Friedrich-Wilhelm der Oma die Handtasche klauen, spielt erstmal überhaupt keine Rolle!“ Erst wenn es unter anderem statistische Auffälligkeiten gebe (Beispiel Bandenkriminalität) oder kulturelle Hintergründe, die für die Straftat eine Rolle spielen (Beispiel „Ehrenmord“), könne eine Nennung der Herkunft von mutmaßlichen oder verurteilten Straftätern in der Berichterstattung in Frage kommen. „Es geht darum, keine Vorurteile zu schüren und die Realität nicht zu verzerren“, stellten auch die beiden IGS-Schüler abschließend fest.