Ortsdurchfahrt in Woltwiesche wird wieder freigegeben

Die Sperren wegen der Baustelle in der Großen Straße in Woltwiesche werden ab Freitag, 20. Dezember, vorübergehend abgebaut. Die Ortsdurchfahrt ist dann wieder möglich. Erst wenn es das Wetter zulässt, gehe es mit den Bauarbeiten weiter, so die Straßenverkehrsbehörde in Wolfenbüttel.