Auf der Lebenstedter Straße überschlug sich die 66 Jahre alte Frau, die aus Lebenstedt kommend durch Broistedt fuhr, mit ihrem PKW in Höhe des Abzweigs in die Straße Fuhseblick (links). Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren richteten den Wagen wieder auf.

PKW überschlägt sich mitten in Broistedt

Einen spektakulären Unfall gab es am Donnerstag auf der Ortsdurchgangsstraße in Broistedt. Auf der Lebenstedter Straße überschlug sich eine 66-jährige Frau mit ihrem PKW.

Die Frau sei aus Lebenstedt kommend auf der Ortsdurchfahrt unterwegs gewesen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Broistedt. In Höhe des Abzweigs in die Straße Fuhseblick habe sie sich dann mit ihrem Wagen überschlagen. Dabei sei sie leicht verletzt worden, habe aber auf eigenen Wunsch auf den Transport in ein Krankenhaus verzichtet.

Womöglich hat die Fahrerin ein am Straßenrand parkendes Auto übersehen. Beim Ausweichversuch nach links kam es dann zum Überschlag ihres Fahrzeugs.

Zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Broistedt und Barbecke richteten das Fahrzeug wieder auf. Es musste abgeschleppt werden, ebenso das Fahrzeug, auf das die 66-Jährige geprallt war. Danach reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn und gab die Lebenstedter Straße wieder frei.