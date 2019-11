Lengede: Fahrerflucht nach Unfall auf Glück-Auf-Ring

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Glück-Auf-Ring in Lengede den dort abgestellten Hyundai einer 53-Jährigen beschädigt. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe, wie die Polizei mitteilt. Der Verursacher sei anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Die Peiner Polizei bittet nun um Hinweise: (05171) 9990.

