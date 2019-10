Lengederin forscht zu Folgen einer Kindheit in der DDR

Monika Damm zeigt (am 1.9.1998) in der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaftsecke des Kita-Museums in Potsdam, wie zu DDR-Zeiten im Kindergarten die Tee- und Märchenstunde begangen wurde. Das im Oktober 1997 gegründete Museum gibt vor allem Einblick in die Erziehung der Kinder unter DDR-Bedingungen.