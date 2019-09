Der Hochsommer kam im August in Lengede erst im „Spätsommer“

Die Großwetterlage im August bot uns zwei recht unterschiedliche Witterungsabläufe, die in der Reihenfolge eher umgedreht zu erwarten wären. Es ging nicht heiß her zu Beginn Die große Hitze verbinden viele von uns mit den sogenannten Hundstagen: Dieses wäre in der ersten Monatshälfte angesagt. Stattdessen stellte sich die dafür entscheidende Wetterlage erst in der zweiten Hälfte und damit bereits im Spätsommer ein. Die ersten...