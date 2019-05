Die Biogasanlage in Broistedt.

Mehrere Strohballen brennen in Broistedt nieder

Mehrere Strohballen sind aus bislang unbekannten Gründen am Donnerstag gegen 14.10 Uhr in der Nähe der Broistedter Biogasanlage in Brand geraten.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannten sämtliche vor Ort gelagerte Ballen nieder, wie Polizeisprecherin Stephanie Schmidt mitteilte. Dabei entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise: (05171) 9990.