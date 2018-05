Start für Anbau am Feuerwehrgerätehaus

Was lange währt, wird gut. Am Donnerstag wurde der Grundstein gelegt für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Woltwiesche. Er war nötig geworden aufgrund der Neuanschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/16, das im kommenden Jahr ausgeliefert werden soll. Fertiggestellt sein soll der Anbau Ende des...