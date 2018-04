Vor 40 Jahren durften „Mädels“ nicht dazugehören

Mit dem ersten Jugendfeuerwehrwart Ewald Look wurde am 15. März 1978 die Jugendfeuerwehr in Lengede gegründet. In den darauffolgenden Jahren amtierten nur vier weitere, was das Engagement und die Fürsorge der Jugendwarte widerspiegelt. Das 40-jährige Jubiläum wurde am Samstag 24. März 2018 mit...