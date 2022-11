Ratten – was ist zu tun?

Sie zieht es dorthin, wo sie Fressbares finden – und sie fressen praktisch alles: pflanzliche und tierische Nahrung. Die Rede ist von Ratten, diesen nur bedingt possierlichen Nagetieren, die auch nur bedingt Angst haben vor Menschen, denn immerhin trauen sie sich in unsere Gefilden, wenn sie ihren Hunger stillen können. Daher ist es keine besonders große Überraschung, wenn uns Ratten über den Weg laufen – so wie jetzt offenbar am Peiner Hagenmarkt oder vor einiger Zeit am Friedrich-Ebert-Platz in der Stadt. Mir sind vor einigen Monaten gleich ein paar dieser Vierbeiner am Ententeich im Stadtpark entgegengelaufen – ein zweifelhaftes Vergnügen, das ich kurzerhand mit einem bisschen Lärm beendet habe. Wenn also gleich von einer Rattenplage in der Stadt die Rede ist, möchte ich feststellen: Wir Menschen haben es zum Gutteil selbst in der Hand, ob diese Tiere bei uns auftauchen. Bekämen sie von uns keine Essensreste quasi vor die Nase gesetzt, wären sie auch nicht da – das ist doch ziemlich einfach, oder?

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie an harald.meyer@funkemedien.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de