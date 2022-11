Das Warten auf Rossmann geht weiter

Das Warten geht weiter – und nimmt kein Ende: das Warten auf Rossmann in der Eichstraße 8 bis 10 in Groß Ilsede. Am Montag sollte der Textildiscounter Kik innerhalb des Gebäudekomplexes umziehen, um Platz zu schaffen für den Drogeriemarkt. Daraus ist nichts geworden – Probleme bei der Material des Investors für den Umbau für Kik, so ist zu hören. Die Krise macht also auch vor Groß Ilsede nicht halt – und die Bevölkerung ist sauer.

