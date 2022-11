Rundtour für das Runde

Die Fußball-Europameisterschaft findet 2024 in Deutschland statt. Hallo, Chef! Du kannst schon mal bei mir vier Wochen Urlaub in dieser Zeit eintakten. Denn ich will möglichst viele Spiele live im Stadion sehen, am liebsten die der deutschen Nationalmannschaft. Am besten immer mit Vorabendanreise und eventuell verzögerter Rückreise. Oder als Rundtour. Zwischendurch Stimmungen vor Ort aufgreifen, endlich alte Freunde an den verschiedenen Spielorten besuchen. Die Vorfreude auf so ein mehrwöchiges Fußballerlebnis ist riesig! Ginge es doch endlich los mit einem großen Turnier...

