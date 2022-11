Empfindlich befindlich

Karneval, Fasching, Fastnacht oder Fünfte Jahreszeit? Braunkohl oder Grünkohl? Wenn man im Braunschweiger Land aufwächst und lebt, sind diese Fragen – so empfinde ich es – nicht so wichtig wie in anderen Regionen, in denen zwar nach „Weiberfastnacht“ am Donnerstag auch die Männer freitags ins Büro kommen, aber eigentlich nur körperlich anwesend, also für Außenstehende aus anderen weniger feierwütigen Teilen Deutschlands für Geschäfte nicht zu gebrauchen sind. Ok, auch hier bei uns gibt es Fallstricke und Fettnäpfchen. Zum Beispiel wenn man das angeblich so berühmte Peiner Freischießen zum schnöden Schützenfest degradiert. „Setz dich nicht über die Befindlichkeiten der Menschen vor Ort hinweg!“, hieß es schon früh während meiner Ausbildung zum Lokaljournalisten. Aber „immer kritische Distanz!“ hieß es auch. Ja, was denn nun? Wie und was auch immer Sie feiern… Viel Spaß dabei!

