Der Count-Down läuft: Am heutigen Freitag sind es noch 99 Tage bis Weihnachten. 99 Tage – da befinden wir uns doch voll und ganz und mit gutem Gewissen in der Vorweihnachtszeit!?

Mag ja sein, dass eine Kollegin an dieser Stelle eisern geblieben ist und weiterhin eisern bleibt, indem sie sagt, all diese Weihnachtsleckereien gebe es bei ihr erst in der Adventszeit. Ich bin da deutlich liberaler und auch großzügiger gegen mich selbst – und halte es mit einem großen deutschen Schriftsteller, dessen Satz „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ zu meinem Motto geworden ist. Diese kleinen Schoko-Lebkuchenherzen sind einfach ganzjährig gut – allerdings (leider) ganzjährig nicht zu haben.

Denn zuletzt habe ich diese Leckereien – umso köstlicher, wenn sie gefüllt sind – (noch) gar nicht im Supermarkt entdeckt. Doch das dürfte sich inzwischen längst geändert haben: Weihnachten steht quasi unmittelbar bevor, und manch einer denkt bereits an Silvester oder Ostern. Aber erstmal die Lebkuchenherzen – gefüllt bitte.

