Wenn die Zeit abläuft...

Als ich den „Neuen“ erstmals in den Händen halte, ist die Enttäuschung groß: Der sieht so aus wie mein alter, scheint aber etwas kleiner zu sein.

Irgendwann ist für jeden die Zeit abgelaufen – das gilt auch für meinen Reisepass. Also habe ich einen neuen beantragt und war gespannt, was die neue Zeit so alles mit sich bringt.

Ich bin enttäuscht, denn sehr viel Neues hat es nicht gegeben, aber immerhin: Anders als beim alten Reisepass von 2012 muste ich diesmal ein paar Fingerabdrücke abgeben – und 60 Euro zahlen, vermutlich mehr als noch 2012.

Und als ich nun den „Neuen“ erstmals in den Händen halten darf, ist die Enttäuschung noch größer: Der sieht ja so aus wie mein alter, scheint allerdings etwas kleiner zu sein. Meine Fingerabdrücke habe ich vergebens in dem Dokument gesucht – wie soll ich mich dann bloß mit dem Pass identifizieren?

