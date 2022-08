Rugby – weckt das die Neugierde?

Rugby ist in Deutschland eine Randsportart – sogar ziemlich weit am Rand. Und trotzdem ist es vielleicht auch gerade die Chance der Sportvereine.

Klar, beim „Tag der Vereine“ auf dem Ilseder Hüttengelände ist auch mein Sportverein dabei gewesen – die VT Union Groß Ilsede. Auch wenn ich das durch buchstäblich durch die „Vereinsbrille“ sehe – ich bin Brillenträger –, möchte ich sagen: Die VT Union hat Besonderes zu bieten – eine Rugby-Abteilung, die sich am Vereinstag auch vorgestellt hat. Rugby ist in Deutschland eine Randsportart – sogar ziemlich weit am Rand. Und trotzdem ist es vielleicht auch gerade die Chance der Vereine/Sportvereine, Nischenangebote zu machen, um das Interesse zu wecken von denjenigen, die nicht nur Fußball und Ähnliches im Kopf haben. Dürfte spannend sein, die Entwicklung der Rugby-Abteilung weiter zu beobachten.

