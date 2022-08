„Vergessener“ Bruder?

Ist er so etwas wie der „vergessene“ Bruder? Hubertus Heil, seit mehr als 20 Jahren für Peine – und irgendwie sicherlich auch für die SPD – im Bundestag, kennt hier im Landkreis (fast) jeder. Aber der Bundesarbeitsminister, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, hat einen Bruder, von dem allerdings deutlich weniger bis gar nicht die Rede ist: Georg Heil (Jahrgang 1977), der die Redaktion des investigativen ARD-Politikmagazins „Kontraste“ leitet – ein Politiker und ein Journalist also als Bruderpaar, das passt doch irgendwie. Rein äußerlich ist eine Ähnlichkeit unverkennbar – und es wäre sicherlich spannend zu erfahren, wie die beiden die Arbeit des jeweils anderen beurteilen. Eine (öffentliche) Diskussion unter Brüdern, das wäre mal was.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie an harald.meyer@funkemedien.de

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de