Peine kommt in den „Spiegel“

Gar zu oft wird es Peine nicht in das renommierte Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ geschafft haben. Aber 1951 ist es so weit gewesen, und der Anlass gibt Einblick in den Zeitgeist: Denn laut „Spiegel“ musste der damalige Peiner Bürgermeister Hans Balbiani eine Abfuhr erleiden von einem „Münchener Exportmakler“ – wegen der „lauwarmen, schwächlichen Behörden“ in der Fuhsestadt. Es ging um zwei „Flaggenzwischenfälle“: Der Münchener hatte dazu aufgerufen, mit Peine keine Geschäfte mehr zu machen. Dabei hat die Polizei die beiden Übeltäter doch dingfest machen können: Am 2. Juli 1951 hat einer in Peine eine Bundesflagge angesengt; am 26. Juli ein anderer vier Flaggen abgerissen und drei davon in die Fuhse geworfen. Im ersten Fall gab es gegen den 22 Jahre alten „Spross einer angesehenen Bürgerfamilie“ fünf Monate Gefängnis, im zweiten gegen einen 26 Jahre alten „blassen verhungert aussehenden Metzgergesellen ohne Beschäftigung“ gar sieben Monate Knast. Beide Male hat der „Spiegel“ die Täter seinerzeit mit vollem Namen erwähnt.

