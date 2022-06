Zum Glück wird geredet

Wie soll das gehen, mit kleinen Kindern über das Unbeschreibliche, das Unglaubliche, das Unverständliche zu sprechen? Besonders, wenn es so grausam und schrecklich wie der Krieg ist, aktuell nach Putins Überfall auf die Ukraine. Einige Kinder-Generationen haben bereits Krieg erlebt. Besonders der Zweite Weltkrieg (1939 bis 1945) traf auch mit seiner emotionalen Wucht viele sehr junge Kinder. Zuvor hatten die Eltern den Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) erlebt. Gab es eine, aus heutiger Sicht, sensible und fachgerechte Möglichkeit der Aufarbeitung der vielen seelischen Wunden damals? Eher nicht! Zudem gab es einfach zu viele Kinder mit zu vielen schrecklichen Erlebnissen und Erfahrungen. Seltsamerweise war das auch ein Grund, warum eben so wenig über die Folgen des Krieges geredet wurde. Es war einfach „normal“, als Kind Brandleichen und andere Tote gesehen zu haben. Nun gibt es wieder Krieg. Aber diesmal wird darüber geredet, auch in den Schulen und Kindergärten. Es war eben nicht „früher alles besser“!

