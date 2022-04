Der Inhalt macht es

Auf den Inhalt kommt es an – Biertrinker wissen das. So hat sich vor Jahren mal der Eindruck verfestigt, das Peiner Bier – das Härke – schmecke irgendwie anders als sonst, möglicherweise werde es nicht mehr nach alter Art gebraut. Die Brauerei hat das entschieden zurückgewiesen, aber es hat Trouble gegeben. Herb ist es, und muss es nach meinen Geschmack bleiben – das Härke. Sonst hinterlässt das Ganze einen bitteren Beigeschmack. Aber Biertrinker hängen auch an Traditionen, wie jetzt beim Wappen des Braunschweiger Biers Wolters zu sehen ist. Ich kenne das, denn Härke hat auch mit einer Tradition gebrochen: statt der klobigen Flaschen nun die schlankeren, an die sich manch einer immer noch gewöhnen mus. Ich habe es geschafft, denn ganz klar: Auf den Inhalt kommt es an.

