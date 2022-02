Merkwürdiges Angebot

Ist das nun Zufall oder doch irgendwie Kalkül? Jüngst berichteten wir in unserer Zeitung über die mit Rasierklingen versetzten Hundeköder in Woltwiesche und darüber, dass Hundehalter – und natürlich auch die Vierbeiner selbst – höllisch aufpassen sollten. Nur kurze Zeit später erhalte ich auf meinem privaten Smartphone eine SMS, in der gefragt wird: „Sind Sie Hundebesitzer und lassen lhren Liebling auch mal ohne Leine laufen?“ Damit wollen sie Werbung machen für eine App, die vor Gefahrenstellen für Hunde und Giftködern warnt. Okay, nett gemeint – aber ich habe gar keinen Vierbeiner und will mir auch keinen zulegen. Wie ich in irgendwelche Dateien geraten sein soll, in denen es um Hundebesitzer geht, ist mir schleierhaft – und es bleibt wohl auch für immer ein Geheimnis.

