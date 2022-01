Katzen im Quadrat

Geht doch...! Kisten-Katzen, da gibt es einige Beweisfotos, die hier jüngst erfolgreich erbeten wurden. Von oben nach unten fotografisch festgehalten in der Box usw.: „Unser ‘Mäuschen’ nach dem Pizzaessen“, hat Familie Maercker aus Sierße nach unserem Aufruf serviert. „Keinen Karton, dafür aber auf den frischen Handtüchern...“, bietet die Familie Kubiak aus Woltwiesche. Und „auch für die ungeschickte Taps waren Kartons ALLES“, erzählt Kerstin Ebeling aus Vechelade über „Tapsy“. Leider sind nicht mehr alle Fotomodelle unter den lebenden Kisten-Besetzern! Aber auch das kommt vor, gehört bei einem in der Regel kürzeren Tierleben dazu. Wenn ich alte Fotos von meinen Katern Max und Moritz finde – der aktuelle Umzug ist so ein Sortier-und-Blätter-und-schaff-nichts-Anlass – ist es echt nicht leicht und ich vermisse die beiden schon sehr. Gut, dass ich nun mit Fritzi und Franzi zusammengezogen bin! Die gab’s quasi als tierischen Beifang, neben Hund und Pferd – meine kleine Farm also, wollte ich eigentlich immer mal haben. Fehlen noch Enten Paul und Paula und Esel Joe...

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef#?bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de