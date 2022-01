Wer macht hier die Regeln...?

Falls ich es noch nicht gefragt hatte… Welcher Film? „Ey, Du Ruine! Das ist meine Matratze...“ Das ist inzwischen mein Standardspruch, wenn im Bett schon besetzt ist. Denn Fritzi und Franzi sind meistens schon da, wenn ich mich betten will. Oder sie kommen mitten in der Nacht, drängeln sich dazu, beanspruchen Platz und Decke und geben nicht nach oder etwas her vom Stoff. Katzen gehören nicht ins Bett, denken Sie nun. Man merkt, dass sie kein Katzenmensch sind. Wären sie einer, wüssten Sie, dass bei Katzen selten die Menschen über die geltenden Regeln entscheiden...

