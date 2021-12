Alle Kekse wieder

Der Nikolaus hatte mir Kekse und ein Müsli mit Mandeln vor die Tür gestellt. Köstlich! Die Kekse überlebten nicht einmal den Weg zum Zeitung holen und zurück. Ich habe, wie eigentlich immer, nichts gebacken bekommen. Unter anderem fehlte das Backpapier. Aber ehrlich gesagt auch Geduld, Zeit und vor allem Können. Meine Kekse will besser auch keiner haben, es sei denn, man ist zur spontanen Selbstverteidigung mit Wurfgeschossen gezwungen… Süßes ist einfach nicht meine Stärke an Herd und Ofen, aber meine große Schwäche. Eigentlich versuche ich stets, im November Raum zu schaffen für den muskulären Keksaufbau im Dezember. Quasi Platz für Plätzchen. Denn ohne ist es kein richtiger Dezember! Da sind die männlichen Grohmänner einfach traditionell und können nicht die Finger vom süßen Angebot auf dem Teller oder im Schuh vor der Tür lassen. Insofern vielen Dank an alle Nikoläuse, die etwas gebacken bekommen. Gerne alle Jahre wieder...

