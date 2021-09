Die Politiker lieben uns

Zum Instrumentarium aller Politiker gehören zuvörderst Ideen und Programme, wollen sie zu den Kommunalwahlen und der Bundestagswahl die Menschen als Wähler gewinnen. Ob alle Versprechungen und Absichtserklärungen tatsächlich umgesetzt (finanziert) werden können, steht auf einem anderen Blatt. Zum Instrumentarium gehören ebenso kleine Geschenke, die ja bekanntlich Freundschaften erhalten sollen. Kugelschreiber, Gummibärchen und so. Auch Blumen gehören dazu. So werden zum Beispiel die Genossen Kandidaten in Peine um Hubertus Heil zusammen mit SPD-Prominenz aus der Landeshauptstadt, Stephan Weil (Ministerpräsident Niedersachsens), in bekannter Manier am Freitag auf der Bummelmeile der Stadt rote Rosen verteilen. Eine Liebeserklärung an die Wähler also, denn rote Rosen stehen in der Blumensprache für Begierde und Leidenschaft. Frei übersetzt geht es also einerseits um die Wählergunst, sprich das Kreuzchen auf dem Stimmzettel, andererseits um einen Treueschwur. Da wünschen wir uns doch, dass die Beteuerungen in der Praxis der nächsten Wahlperiode Bestand haben – und nicht so schnell verwelken wie die Blumen

