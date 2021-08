„Einbecker“ hatte keine leeren Kästen (mit Flaschen) mehr. Also: Nicht das Leergut im Keller bunkern, sondern schnell in die Märkte bringen.

Endlich, die „Durststrecke“ ist vorbei. Nun haben sie wieder Härke-Landbier abgefüllt – alleine am Mittwoch 260 Hektoliter, also 2600 Kästen von diesem edlen Tropfen: So berichtet es mir das „Einbecker Brauhaus“, zu dem bekanntlich Härke gehört. Und verbindet das gleich mit einem Hilferuf: „Ohne Leergut kein Vollgut.“ Denn der Grund, warum es so lange kein Landbier gegeben hat, war: „Einbecker“ hatte keine leeren Kästen (mit Flaschen) mehr. Also, liebe Leute: Nicht das Leergut im Keller bunkern, sondern schnell, schnell zurück in die Märkte bringen. Sonst droht die nächste „Durststrecke“.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;Ibsbme/NfzfsAgvolfnfejfo/ef#?Ibsbme/NfzfsAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de