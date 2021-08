Wenn sie nur reden könnten

In Klein Ilsede wurden zwei Mast-Enten gefunden, in jämmerlichem Zustand. Was sie wohl erzählen würden, wenn sie reden könnten?

Was sie wohl erzählen könnten, die beiden Enten, die von einer Passantin in Klein Ilsede aufgesammelt wurden? Und all die anderen, die Schweine, die bei Unfällen oftmals auf die Straße geschleudert werden? Die Hunde, Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen, die von ihren Besitzer einfach irgendwo „entsorgt“ werden. Wobei – sie müssen eigentlich gar nichts erzählen. Der Zustand der Tiere spricht oftmals für sich. Von den Leiden, die wir ihnen antun, von schlechter Haltung, schlechtem Umgang. Deshalb ist es wichtig, dass Tierschützer und Tierfreunde all den Nutztieren, Hunden, Katzen, Kleintieren & Co eine Stimme geben. Und genauso wichtig ist es, Verbrauchern vor Augen zu führen, wie so eine Mastente aussehen kann. Mal ehrlich, wollen Sie von so einem Tier ein Stück Fleisch essen?

