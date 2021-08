Helfer suchen Helfer

In den Hochwassergebieten Swisttal und Ahrtal leiden auch die Tiere. Ein Team aus Sophiental hilft schon von Anfang an. Verstärkung wäre gut!

Drei Wochenenden haben sich die Sophientaler Helfer mittlerweile schon um die Ohren geschlagen, um Hausbesitzern in den Hochwassergebieten Swisttal und Ahrtal Menschen zu helfen, ihre Häuser wieder trocknen und bewohnbar zu kriegen. Müde kehren sie in den Kreis Peine zurück, starten in die ganz normale Arbeitswoche – und fahren dann erneut los. Helfen zu können und die Dankbarkeit der Menschen „dort unten“ sporne sie weiter an, berichten sie. Und hoffen weiter auf Firmen, die sich ihnen anschließen. Doch bisher – leider Fehlanzeige. Aktuell suchen die Sophientaler Helfer einen Lastwagenfahrer, der bereit ist, eine Ladung Heu ins Swisttal zu bringen. Denn nicht nur die Menschen, auch die Tiere leiden dort. Futtervorräte und Ernten – alles dahin. Daher die Heu-Spende für Pferde. Ob sich im Landkreis Peine mit ihren vielen Speditionen eine Spedition findet, die einen Fahrer freistellt? Oder ein Fahrer aus eigenen Stücken sagt: „Da helfe ich doch gern.“ Dass wäre toll!

