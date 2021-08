Von Katze zu Kookaburra

Da wäre mir am Sonntag doch fast der Weltkatzentag durch die Lappen gegangen… Ausgerechnet mir! Obwohl, eigentlich müssen es bei mir keineswegs nur die sehr bewunderten und respektierten Katzenwesen sein. Der Welt-Enten-, Frettchen-, Hunde- oder Alpaka-Tag wäre mir auch sehr recht. Die blinden Grottenolme fand ich auch schon immer lustig. Seit wir aber nicht mehr in Höhlen leben, taugen die nicht als Haustiere. Blieben noch ein paar Exoten. Die pelzigen Rennspinnen oder Klebegeckos in Namibia oder Australiens Wallabys oder der dort „Lachende Hans“, vor Ort Kookaburra genannt, hätten bei mir auch ihren Tag verdient.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef#?bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de