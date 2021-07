Guten Morgen Back from life, back to reality

Während meiner journalistischen Anfänge beim Radio habe ich gelernt, den Hörern nicht mit positiv Privatem einen vor den Latz zu knallen. Also nicht: „Tschüss, ich habe jetzt Urlaub!“ Zum einen ist das einbrecherfreundlich, zum anderen fahren ja nicht alle mit in den Urlaub, weswegen man das für sich behalten sollte. Aber über den ersten Arbeitstag nach einem Urlaub darf man reden und schreiben! Kennen Sie das, wenn nach der Rückkehr ins Büro oder mobile Arbeiten daheim der Berg an aufgelaufenen externen und internen Mails, Nachrichten, Ansagen auf der Mailbox und weiteren dienstlichen Infos gefühlt höher ist, als jeder, der im Urlaub real erklommen wurde? Und schwupp, geht die Urlaubserholung dahin! Meistens sortiert ich das schnell wieder auf das gewohnte, stemmbare Maß. Aber dieser erste Tag nach einem Urlaub...

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de