Halbe Strecke bis zur Wurst

Der gute Goethe schrieb zwar in seiner „Italienischen Reise“, als er unten in Sizilien ankam: „Hier ist erst der Schlüssel zu allem.“ Ich hatte meine Erfüllung aber schon auf halber Strecke, und zwar in Umbrien. Der Grund: Ich liebe Salami und ich mag Trüffeln. Und in Umbrien gibt es beides in einem. So großartig! Allerdings lernen wir (siehe dritte Lokalseite), dass der Trüffel auch hier im Kommen ist, zumindest möglich gemacht werden könnte. Bei passenden Bodenverhältnissen, und den richtigen „Partnerbäumen“, ist auch hier theoretisch der Fund und sogar auch die Zucht möglich. Da ich nicht weiß, wann ich wieder sicher in mein geliebtes Italien reisen kann, überlege ich, ob ich umschule und mit dem Trüffelanbau beginne. Wer also Grund und den richtigen Boden und einen schnuckligen Hof über hat, kann sich gerne bei mir melden. Belohnung: Trüffeln lokal, bio und mit kurzen Lieferwegen. Versprochen! Allerdings bitte ich um etwas Geduld, denn bis zum ersten Trüffel dauert es etwas.

