Corona als Idiotentest

Alle sollen gerade Kontakte beschränken. Was aber, wenn man in einer WG wohnt und die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen das anders sehen? So ist es einer Freundin von mir passiert. Ihr Mitbewohner traf weiterhin Leute, als würde es keine Pandemie geben – und brachte so nicht nur sich sondern auch seine Mitbewohnerinnen in Gefahr. Den traurigen Höhepunkt erreichte das Ganze, als auf einmal zwei Freunde von ihm mit Koffern vor der Tür standen und wohl ein paar Tage bleiben wollten. Meine Freundin schickte die beiden wieder weg. Der Streit eskalierte und der Mitbewohner warf ihr vor, unhöflich zu seinen Gästen gewesen zu sein. Unhöflich, weil sie die Gesundheit schützen wollte? Ihre und die von anderen? Nun sucht er nach einer neuen Wohnung. Das Fazit meiner Freundin: Corona ist wirklich der ultimative Idiotentest. Und ich muss sagen, sie hat Recht.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?mvlbt/epfsgmfsAc{w/ef=0tqbo?=0fn?