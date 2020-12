Sie kennen doch den Domino-Effekt: Gewollt oder nicht gewollt, löst man mit einer Handlung eine Kettenreaktion aus, manchmal mit unvorhersehbaren Folgen.

Mit Dominosteinen, die systematisch in einer langen Reihe hintereinander aufgestellt sind, kann dieser Effekt kontrolliert ausgelöst werden. Wird der erste Stein angerührt, fallen nach und nach alle folgenden um. Es gibt dazu Wettbewerbe und Weltmeisterschaften, die ersten fanden in Holland statt. Am 14. November 2008 wurden in Leeuwarden 4.345.027 Steine aufgebaut und regelgerecht umgeworfen, das ist laut Guinness offizieller Rekord! In Wettbewerben werden möglichst viele Domino-Steine in wundersamen Gebilden aufgestellt. Experten kennen für den Aufbau die „Spiralen-Technik“, die „Speedwalls-Technik“ , die „SOS-Technik“, und so weiter.

Große Gebilde bedürfen für die Realisierung eines „Masterplans“. Doof, wenn man viele Steine aufgebaut hat, und aus Versehen eines berührt, dann war’s das… Fernsehsender haben den „Domino Day“ für Wettbewerbe geschaffen, das begeisterte von 1998 bis 2009 mit elf Shows und zehn Weltrekorden die Domino-Fans.

Bei Domino handelt es sich eigentlich um ein Spiel mit mindestens 28 rechteckigen „Dominosteinen“, mit auf der Oberseite durch einen Strich getrennten zwei Feldern. Darin befinden sich so genannte Augen. Es gibt 6er, 9er, 12er, 15er und 18er Domino-Spiel-Varianten. Die Spielaufgabe ist, Felder gleicher Augenzahl aneinanderzulegen. Wer zuerst alle seine Steine gelegt hat, hat gewonnen. Es nehmen zwei Spieler, oft auch mehr teil.

Ich bin ein Fan von Dominosteinen. Allerdings bevorzuge ich die jährlich zur Adventszeit auftauchenden Exemplare. Sie sind würfelförmig und mit Schokolade überzogen. Innen sind zumeist drei Schichten aus Lebkuchen, Fruchtgelee und Marzipan. Die mag ich besonders, vor allem mit einer Hülle aus Zartbitterschokolade. Es gibt auch solche mit Früchten und Marzipan, mit Nougatcreme oder mit Rum-Punsch-Füllung.

Im Zweiten Weltkrieg tauchten die Dominosteine als „Notpralinen“ auf. Ursprünglich hat ein Chocolatier diese köstlichen Würfel vor mehr als 80 Jahren erfunden. Ich finde, eine sehr lobenswerte Erfindung.

Der Domino-Effekt tritt hier auch ein: hat man einmal angefangen, einen Dominostein zu verkosten, kann man nicht mehr aufhören.

Über Weltmeisterschaften hierzu ist mir nichts bekannt. Ich spiele dieses Spiel lieber allein und gewinne immer. Gewollt oder nicht gewollt, kann man nicht mehr aufhören, droht vermehrt Hüftgold zur Jahreswende. Egal!

Wolfgang Gemba, ehemals Kreisrat für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz der Peiner Landkreisverwaltung, schreibt in seiner Kolumne zu aktuellen Themen, „die einen Menschen im Peiner Land so bewegen“.