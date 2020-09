Eintracht als Maske

Es ist ist, wie es ist, und wir alle sollten das Beste daraus machen: Maskenpflicht in Corona-Zeiten zumindest in bestimmten Situationen. Und das Beste mache ich gerade daraus – dank Peter Splitt aus Vallstedt, vielen bekannt unter anderem aufgrund seiner Feuerwehrtätigkeiten. Zweimal habe ich bekanntlich gegen ihn Eintracht-Wetten verloren – aber immerhin meine Wettschulden auch beglichen, beide Male in Form des Braunschweiger Biers (man muss es mögen!). Beim letzten Mal schiebt mir Peter Splitt eine Rarität in meine Hand: ein selbst gemachter Mund-Nasen-Schutz aus Stoff in den Eintracht-Farben und mit Eintracht-Emblem. Vielen Dank – Corona bringt auch gute Dinge.

