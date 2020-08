Auf Sichthöhe

Der Spiegel in der neuen Krippe in Abbensen hängt tief – und das ist genau richtig so.

Komischer Spiegel: Besucher, die den Raum betreten, sehen darin ihre Füße und maximal noch ihre Knie. Und doch ist der Spiegel goldrichtig angebracht. Denn wir bewegen uns in der neuen Krippe in Abbensen – und dort wurde an alles gedacht, auch daran, dass die Spiegel für die Jüngsten eben tiefer hängen müssen. Es geht dabei nicht nur um Wertschätzung, sondern um Entwicklung: Mit etwa zwei Jahren erkennen sich Kinder erstmals in einem Spiegel.

