Und wieder nichts! Sogar das Musikprogramm kommt in diesem Jahr unter die Räder.

Guten Morgen In diesem Jahr mal ohne Rock

Jedes Jahr um diese Jahreszeit bin ich eigentlich mit einer Männerrunde beim Rockfestival Open Flair in Eschwege. Das ist schon lange abgesagt. Wir wollten dennoch hinfahren, die lokale Gastro- und Kneipenszene besonders in unserem Landgasthaus, in dem wir seit zehn Jahren unterkommen, unterstützen. Aber angesichts der aktuellen Entwicklung bei Corona haben wir nun auch das abgesagt. Die Sorge war einfach zu groß, dass zu viele aus ganz Deutschland dieselbe Idee haben.

