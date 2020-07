Das Kälbchen einer Freundin, der junge Hund von Bekannten, der zugelaufene Kater – alle heißen Oskar. Warum? Weil sie frech sind wie Oskar, so die übereinstimmende Antwort. Die Redewendung kennen fast alle. Wenn jemand dreist, also frech daherkommt, sich über Regeln und Konventionen hinwegsetzt, dann ist derjenige frech wie Oskar. In Verbindung gebracht wird die Redewendung mit dem Theaterkritiker Oskar Blumenthal. Er war wegen seiner bissigen Kommentare gefürchtet. Aber auch der Leipziger Marktschreier Oskar Seifert war für seine respektlosen Sprüche berühmt. Variante drei: die Ableitung vom jiddischen Wort „Ossoker“. Es bedeutet „frecher Kerl“.

