Mehr Mut bei den Kliniken

Mutlose Krankenhauspolitik – das wirft die FDP der Landesregierung vor. Solche Sätze nehmen wir in Peine in diesen Zeiten besonders aufmerksam wahr, schließlich kämpft unser Klinikum ums Überleben. Und „mutlose Krankenhauspolitik“ – das trifft es ganz gut. Denn bei etwas mehr Mut müsste die Politik sagen: Wir haben in Niedersachsen ein Überangebot an Krankenhäusern (auf Dauer gesehen und unabhängig von Corona), es müssten also Häuser verkleinert oder gar geschlossen werden. Wer aber den ländlichen Raum wirklich stärken will, fängt dabei nicht mit dem Peiner Klinikum an, sondern mit den Krankenhäusern in Großstädten.

