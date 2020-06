Geburtsstätte ist einfach weg

Zugegeben: Erst viel später habe ich mir diese Stadtvilla mal angeschaut, denn an meine Geburt kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Die Rede ist von der Privatklinik, untergebracht in einer Villa von 1928 an der Duttenstedter Straße in Peine, in der ich einst das Licht der erblickt haben soll – so steht es auf meiner Geburtskarte. Inzwischen aber ist diese ruhmreiche Stätte abgerissen, um Platz zu machen für zwei moderne mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser. Und inzwischen gibt es keine Frauenklinik mehr im Kreis Peine – weder im Klinikum, noch anderswo im Landkreis: Ich jedenfalls bin noch ein gebürtiger Peiner.

