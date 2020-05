Bauen macht Hoffnung

Gibt uns etwas Hoffnung in diesen schwierigen – vielleicht sogar unmenschlichen – Corona-Zeiten? Na klar: Die Baubranche gibt uns Hoffnung. Oder besser gesagt: Dass vielerorts – auch im Landkreis Peine – so viel gebaut wird. In erster Linie sind es neue Wohnungen, die geschaffen werden – in der Stadt Peine beispielsweise genauso wie in Denstorf im östlichen Teil des Kreises. Aber auch ein Einkaufszentrum erhält gerade ein völlig neues „Gesicht“ – das in Vechelde. Auch wenn der eine oder andere sagen mag, das sei für ihn persönlich nicht so wichtig, deute ich diese Millioneninvestition als ein positives Zeichen – und zwar in dem Sinne: Es geht weiter, auch in der Pandemie, und wir bauen für die Zukunft. Mehr zum Einkaufszentrum auf der zweiten Lokalseite.

