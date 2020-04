Pferde dürfen in Corona-Zeiten nicht zu kurz kommen, heißt es in dem Bericht links. Und: „Alle vermissen den Reitbetrieb sehr!“ Also ich mag ja Pferde auch! Als meine Koordination und meine Sturz- und Abrollfähigkeit noch voll ausgeprägt, der jugendliche Mut (bis Leichtsinn) noch da waren, habe ich auch ab und zu mal draufgesessen. Aber inzwischen brauche ich das nicht mehr, die Angst überwiegt. Insofern gehöre ich nicht zu denen, die das eigentliche Reiten vermissen. Aber zum Rumbusseln mit diesen tollen Tieren bin ich gut zu gebrauchen!

