Wertpapiere durchrechnen

In diesen außergewöhnlichen Zeiten steht ja auch ein ganz spezielles Wertpapier hoch im Kurs. Nein, nicht VW ist gemeint, nicht die Deutsche Bank und auch kein Ölkonzern. Sondern ein Papier, das tatsächlich zwar nicht ausgeht, das aber gern und nach wie vor in großen Mengen aufgekauft wird. Genau, Toilettenpapier ist gemeint. Der Absatz hat sich zuletzt vervielfacht, in den Läden sind die Regale bis heute meist leergeräumt. Ein Sozialpsychologe erklärt, ein gehöriger Vorrat an Klopapier verschaffe die Illusion, in der Krise wenigstens die Kontrolle über die eigene Körperhygiene bewahren zu können.

Allen unverbesserlichen Hamstern sei daher der Internet-Rechner „reichtmeinklopaier“ empfohlen. Dort lässt sich leicht ermitteln, dass man mit einer geringen Anzahl Rollen doch eine ganze Weile durchhalten kann. Dass eigentlich keine Notwendigkeit besteht, anderen wirklich „Bedürftigen“ die letzte Packung wegzuschnappen.

