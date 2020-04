Fast alle sind schon da...

Wie hier bereits erwähnt, bin ich kein Freund vom Arbeiten daheim. Mir fehlen mein Büroschreibtisch, meine Bildschirme, meine Ablagen (für die Übersicht verbrauche ich immer noch gerne Papier...). Ein Vorteil zuhause sind die Pausen auf dem eigenen Balkon. Mein Mitbewohner ist ein großer Vogelfreund und er sorgt für Futter im Vogelhaus und essbare Knödel in Netzen. Wenn ich ganz ruhig auf meinem Stuhl sitze, trauen sich die meisten Vögel zur Mittagspause oder zum Afterworkflug herbei und picken sich ihr Futter. Dabei fiel mir auf, wie wenig ich inzwischen noch weiß, wer da so fliegt. Deswegen kramte ich mein beim Warten auf den verspäteten Zug im Bahnhofsladen gekauftes Büchlein „Singvögel“ hervor und fing an, die Arten zu bestimmen. Kohlmeise, Blaumeise und ein treues Rotkehlchen kommen regelmäßig vorbei. Auch zwei Eichelhäher, ein Buntspecht, Elstern und diverse Tauben trauen sich in die Nähe. Insofern ist es erstaunlich, dass ich wieder mehr Naturerfahrungen mache, obwohl ich zuhause bin.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an