Corona-Virus und die Pest

Zuhause bleiben und beispielsweise lesen – den Rat, diese Bitte hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesen Krisenzeiten an die Bevölkerung gerichtet. Es könnte also so etwas wie eine Art Wiederauferstehung für das gute alte Buch geben. Ich jedenfalls befolge den Rat der Kanzlerin und habe mich für den Schriftsteller Albert Camus entschieden – und für sein Buch „Die Pest“. Und der Politologe Professor Ulrich Menzel aus Vechelde vergleicht nun den Corona-Virus mit der Pest – ausgerechnet. Im Vorwurf des Buchs „Die Pest“ heißt es: „Der Leser nimmt die Gewissheit mit, dass auch das scheinbar unentrinnbare Schicksal vom Menschen gemeistert werden kann: durch Mut, Willenskraft und Nächstenliebe.“ Wenn das keine Hoffnung gibt in diesen Zeiten!

