Grüße ins Jahr 2046

Beim Meerdorfer Jubiläum nächstes Jahr dürfen Gäste Videobotschaften in die Zukunft schicken.

Ideen muss man haben, wie es so schön heißt. Die Meerdorfer haben sie, keine Frage! Der Heimatverein hat für das 875. Meerdorfer Dorfjubiläum, das im kommenden Jahr gefeiert wird, schon fast das ganze Programm stehen. Der Clou: Festgäste dürfen eine Videobotschaft in die Zukunft senden. Diese Grüße sollen dann bei der 900-Jahrfeier präsentiert werden. Rechnen Sie bitte mal eben schnell mit: Genau, das ist dann das Jahr 2046. Was die dann Jungen wohl zu den Botschaften aus dem Jahr 2021 sagen?

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an